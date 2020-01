Ako je to s daňami pre malé firmy v roku 2020

S prichádzajúcim rokom 2020 začala platiť aj novela zákona o dani z príjmov, v ktorej zákonodarca zaviedol určité zmeny či už v pojme mikrodaňovník či dlhšie odpočítavanie daňovej straty.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať malými firmami a ich pozitívnym ovplyvnením novelou zákona v roku 2020.



K zásadným zmenám radíme hlavne zníženie dane z príjmov právnických osôb. Nová sadzba, ktorú ustanovuje novela zákona sa bude používať za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2020. Podnikateľským subjektom s obratom do 100 000 EUR klesne daň z 21 % na 15 %. Zákonodarca to odôvodňuje zvýšením domáceho inovačného potenciálu alebo stimulovaním prílevu nových investícií.



Novelou zákona sa zaviedol nový pojem mikrodaňovník. Netreba si to zamieňať s pojmom mikro účtovná jednotka. Hraničná suma z príjmov, podľa ktorej sa budú daňovníci radiť do skupiny mikrodaňovníkov predstavuje 49 790 EUR. Do tejto pozície môže byť ustanovená osoba až 1. Januára 2021.



Najväčším pozitívom je odpis hmotného majetku. Mikrodaňovník môže odpísať hmotný majetok v odpisových skupinách 0 – 4, ktorú si daňovník môže určiť sám ale maximálne na úrovni vstupnej ceny. Netreba zabudnúť, že zvýhodnený režim je možno použiť iba na hmotný majetok v zdaňovacom období kedy bol majetok zaradený do užívania a mal postavenie mikrodaňovníka.



Medzi ďalšie pozitívum môžeme zaradiť možnosť odpočítania daňovej straty od základu dane až do výške vyčísleného základu dane. Na rozdiel od ostatných daňovníkov, ktorí si to môžu uplatniť maximálne 50% základu dane.



Zákonodarca upravil ustanovenia možnosti tvorby opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými. Aj toto zákonné ustanovenie sa môže použiť v roku 2021. Mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek spolu s príslušenstvom uznať ako celý daňový majetok



