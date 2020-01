Kde zvoliť sídlo spoločnosti pre rok 2020?

Chystáte sa prestať pracovať ako klasický zamestnanec a hodláte sa pustiť do vlastného podnikania? Po prvé si musíte ujasniť, kde by ste chceli mať sídlo spoločnosti

Kde zvoliť sídlo spoločnosti na rok 2020 a prečo si na jeho, výbere treba dať záležať?

Ako zvoliť správne sídlo spoločnosti?

Sídlo spoločnosti nielenže slúži pre zápis do obchodného registra, ale hlavne ako kontaktná adresa pre komunikáciu s úradmi, klientmi a zákazníkmi . Právnickú osobu bez sídla spoločnosti navyše ani nemožno zapísať do obchodného registra. Myslite na to, keď budete v roku 2020 zakladať svoju vlastnú spoločnosť .

Sídlo spoločnosti aj na rok 2020 musí byť platné a máte povinnosť k nemu doložiť potvrdenie k jeho užívaniu . Pri voľbe adresy sídla máte viacero možností

1. Adresa v priestoroch kancelárie , vlastnej alebo prenajatej

2. Adresa vášho bydliska

3. Možnosť zriadiť sídlo aj prostredníctvom virtuálnej kancelárie

Exkluzivita adresy

To, kde máte zriadené sídlo spoločnosti dokáže u vášho zákazníka skutočne zavážiť. Ak budete mať adresu sídla spoločnosti, zriadenú v neznámej dedinke alebo v malom mestečku, zrejme to nebude výhodou pri rozhodovacom procese vašich potenciálnych klientov. Zákazníkov, investorov ale aj obchodných partnerov skôr nalákate na prestížnu adresu vo veľkých mestách ako Bratislava, Nitra či Banská Bystrica.

Virtuálna kancelária

S virtuálnou kanceláriou výrazne ušetríte. Na rozdiel od fyzickej kancelárii je virtuálna sídlo spoločnosti oveľa lacnejšie. Za cenu už od 9€ mesačne v rámci virtuálneho sídla spoločnosti získate exkluzívnu adresu i možnosť prenájmu zasadacích priestorov pre stretávanie sa s klientmi. To čo ušetríte môžete radšej investovať do rozvoja vášho podnikania

Komplexné služby na jednom mieste

U nás máte garanciu fungujúcej kancelárie vo vlastnej nehnuteľnosti V rámci virtuálnej kancelárie vám poskytovateľ zabezpečí dostatočnú informovanosť o prichádzajúcej pošte, preberanie, skenovanie alebo preposielanie pošty. Okrem administrácie klasickej pošty , máte možnosť aj služby administrácie elektronickej schránky.

Každá spoločnosť si zaslúži reprezentatívne sídlo, nehľadiac na to, v čom podnikáte. Presuňte sídlo svojej firmy v roku 2020 k nám, radi vám so všetkým pomôžeme.

Viac informácií sa dočítate na našej stránke https://www.etuls.sk/virtualne-sidlo/