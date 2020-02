Tri spôsoby ako založiť s.r.o.

Založiť spoločnosť je možné viacerými spôsobmi a my Vám predstavíme tri najčastejšie spôsoby ako na to. Prvým spôsobom je svojpomoc a tú si ako prvú rozoberieme na nasledujúcich riadkoch. Aký typ je pre vás najvhodnejší?

Založenie spoločnosti svojpomocne

Ako sa hovorí: "Zvládneme to sami a pekne ušetríme“. Treba si však uvedomiť, že existuje aj druhé príslovie, ktoré znie „Čas sú peniaze“ a teraz si aspoň na moment skúste predstaviť koľko času Vám zaberie samotné založenie spoločnosti a kroky k tomu vedúce.

Čo treba urobiť pred založením novej spoločnosti?

preštudovanie si mnohých zákonov a povedzme si úprimne, nie sú to zrovna najkratšie a najzáživnejšie texty

vybavovanie na úradoch, kde sa budete musieť obrniť istou dávkou trpezlivosti, keďže okrem samotného behania po nich si aj počkáte

spisovanie zakladateľskej listiny u notára, znovu spomenieme, že to nie je zrovna záležitosť piatich minút

založenie účtu v banke, dobre vieme ako to na niektorých pobočkách chodí a ešte k tomu existuje toľko druhov účtov s rôznymi výhodami pre podnikateľov a ak zrovna nie ste zvyknutí porovnávať produkty jednotlivých bánk, tak Vám to tiež niečo zaberie

Suma sumárum s tým strávite prinajlepšom dva dni. Koľko financií by Vám ušlo ak by ste si vo svojej terajšej práci zobrali dva dni neplateného voľna? Koľko zákaziek by ste za ten čas vybavili vo svojej budúcej firme? To všetko sú náklady, ktoré musíte na rozbeh vynaložiť. Tak čo hovoríte teraz? Stále sa cítite na to „ušetriť“?

Druhým spôsobom je založenie spoločnosti na kľúč, s tým, že všetko za Vás vybaví niekto iný.

Existuje množstvo spoločností, ktoré za poplatok vybavia všetko za vás. Bude Vás to stáť jednu schôdzku, na ktorej profesionálom poviete všetky vaše predstavy a požiadavky týkajúce sa Vašej budúcej spoločnosti – obchodný názov, sídlo, základné imanie, v skratke všetko, čo od svojej budúcej firmy očakávate. Založenie spoločnosti na kľúč trvá približne dva týždne, vrátane zápisu do príslušných registrov. Za takú dobu by ste mohli slušne zarobiť, no nemám pravdu?

Tretím spôsobom je kúpa už hotovej spoločnosti, kúpite a ako odchádzate od nás už môžete podnikať.

Ready-made spoločnosti, tak sa volá vaša záchrana. Ide o založenú spoločnosť, ktorá sa na vás len prevedie. A do 24 hodín za ňu konáte. Nemusíte sa však obávať, že si spolu so spoločnosťou kúpite aj jej minulosť - ready-made spoločnosti sa zakladajú za účelom ďalšieho predaja, žiadnu históriu za ňou teda nenájdete, spoločnosti sú bez akýchkoľvek podlžností a neboli ekonomicky aktívne. Názov aj sídlo si môžete časom zmeniť, to záleží len na Vás.

Teraz už viete o možnostiach, ktoré pri založení spoločnosti máte. Pozerajte sa na celý proces zo širšieho hľadiska a uvažujte ako podnikateľ, nakoľko o chvíľu sa ním stanete. Hlavným cieľom podnikateľa je zarábať peniaze. A ako ich najlepšie zarobíte? Naučíte sa efektívne zaobchádzať so svojím časom. Preto by ste si mali rozmyslieť, či chcete svoj čas neefektívne využiť a prejsť si celý dlhý proces založenia spoločnosti, alebo to necháte na nás.