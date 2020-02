Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2020?

V dnešnom článku si posvietime na zmeny, ktoré nám priniesol začiatok roka 2020 v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným. Prejdeme si postupy a priblížime si zmeny, ktoré nám tento rok prináša.

Najväčšou novinkou tohto roka bude, že s účinnosťou od 1. júla bude možné podať návrh do obchodného registra výlučne v elektronickej forme. Do 1. júla je teda ešte možné podať návrh aj v listinnej podobe.



Ak sa rozhodnete nás kontaktovať, tak Vám s vybavením všetkých potrebných záležitostí k založeniu spoločnosti pomôžeme. Vy nám iba dáte údaje o konateľovi, spoločníkovi a o predmete činnosti, ktorej sa chcete vo svojej spoločnosti venovať.

Obchodné meno, sídlo a predmet činnosti

Pri výbere obchodného mena Vašej novej spoločnosti si treba vopred preveriť na obchodnom registri, či sa už nepoužíva rovnaké, prípadne podobné obchodné meno.



Nasledujúcim krokom je výber sídla. Nehnuteľnosť vlastniť nemusíte, postačí Vám súhlas vlastníka predmetnej nehnuteľnosti k zriadeniu sídla. Doteraz stačilo ak bol súhlas podpísaný no s účinnosťou od 1.7.2020 budete musieť mať tento súhlas úradne osvedčený.



Predmet činnosti si viete vybrať zo zoznamov, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke Ministerstva vnútra. Ide o aktuálny zoznam voľných, viazaných a remeselných živností. Za viazané a remeselné živnosti sa platí poplatok vo výške 7,50€ a je potrebné k nim dokladovať požadované vzdelanie alebo prax. Prípadne súhlas zodpovedného zástupcu, teda človeka ktorý dané vzdelanie má a činnosť bude vykonávať vo Vašej spoločnosti. Tento súhlas je potrebný aj keď sa jedná o osobu konateľa alebo spoločníka.

Konečný užívatelia výhod

Od roku 2019 je povinnosťou vyplniť aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá vlastní najmenej 25% podielu na spoločnosti alebo poberá príjem najmenej 25% z činnosti spoločnosti. Teda z podnikania spoločnosti profituje.



Táto povinnosť platí s účinnosťou od 1.novembra 2018 pre všetky novozaložené spoločnosti. Staršie spoločnosti mali povinnosť túto informáciu zapísať do obchodného registra do konca roka 2019. Ak túto povinnosť zanedbali, hrozila im sankcia až do výšky 3310 Eur.



Založenie spoločnosti s ručením obmedzením s nami

Radi Vás privítame v našej kancelárií v Bratislave. Vieme Vám poskytnúť osobné konzultácie, taktiež Vám môžeme pomôcť aj na diaľku. Spoločne sa dohodneme na ďalšom postupe ako aj na tom aké máte Vy predstavy o svojej novej spoločnosti. Potom už je rad na nás. Na základe Vašich požiadaviek začneme vypracovávať všetku potrebnú dokumentáciu. Predtým si musíme však overiť bezdlžnosť spoločníkov budúcej spoločnosti v sociálnej poisťovni a na daňovom úrade. Je to z toho dôvodu, že spoločníci nesmú mať nedoplatky voči sociálnej poisťovni, ani voči daňovému úradu, čo je taktiež novinkou. Všetky zoznamy dlžníkov sú bežne dostupné na webových stránkach daných inštitúcii. V prípade, ak by ste boli dlžníkom tak Vás vyzveme aby ste svoj nedoplatok zaplatili a následne by sme mohli pokračovať ďalej v zakladaní spoločnosti. Bez tohto kroku by to nešlo, pretože dlhy na daniach a poistnom sú prekážkou, ktorú je treba odstrániť.

Doteraz bolo nevyhnutné žiadať súhlas z Daňového úradu, ktorého vybavenie trvalo niekoľko dní. Od 1.septembra 2018 postačí podpísať vyhlásenie, že nie ste dlžníkom na daniach ani v sociálnej poisťovni.



Ďalší krok musíte spraviť Vy. Dokumenty bude potrebné podpísať a overiť u notára. Dá sa to vyriešiť aj poštou, ale efektívnejšie je stretnutie u nás v kancelárii nakoľko notára máme priamo v budove. Všetko ostatné už zabezpečíme my. Založenie Vašej spoločnosti podáme na živnostenský register a po vydaní živnostenského oprávnenia sa podáva na obchodný register. Lehota na zápis Vašej spoločnosti závisí od vyťaženosti súdu, na ktorom sa daná vec vybavuje.

Po zápise do obchodného registra nám príde originálny výpis z Obchodného registra. Väčšina súdov však posiela výpis už len v elektronickej podobe podpísaný elektronickým podpisom. Ak všetko prebehne hladko a Vaša spoločnosť bude zapísaná, o tomto Vás informujeme a Vy si k nám iba prídete pre svoju zložku k firme.



Taktiež vieme zabezpečiť aj registráciu na daň z príjmov. Daňový úrad posiela DIČ kartičku na adresu Vašej spoločnosti ako doporučenú zásielku, takže ak máte sídlo u nás a splnomocnili ste nás na preberanie pošty, tak máte o starosť menej. Nebudete teda musieť aj so žltým lístočkom ísť na poštu. V prípade, že máte vlastnú adresu, nezabudnite si riadne označiť schránku s názvom spoločnosti.



Od roku 2018 je taktiež zrušená daňová licencia, ktorá predstavovala minimálnu daň. Táto zmena sa týkala aj spoločností, ktoré boli zapísané v roku 2018.