Oplatí sa podnikať v susedných krajinách? Celkové porovnanie so susednými krajinami

Rozmýšľate alebo už ste rozhodnutí, že chcete podnikať v zahraničí? Obľúbenou formou v okolitých krajinách ako aj na Slovensku je s.r.o.

S.r.o. v Českej republike

Rozmýšľali ste niekedy, alebo chcete expandovať do Českej republiky? Ak zbytočne nechcete strácať čas so zakladaním obchodnej spoločnosti odhodlajte sa na kúpu ready – made s.r.o. a budete môcť podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Kúpa s.r.o. v Českej republike má viaceré výhody. Ak sa rozhodnete pre kúpu spoločnosti v Českej republike, tak má to viaceré pozitíva. Absentujú tam daňové licencie a podnikatelia tak musia platiť minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby. Rozdielom je aj daň z príjmov právnickej osoby, ktorá je v Česku vymeraná na 19 % a na Slovensku to je 21 %.

Rozhodli ste sa stať dobrovoľným platcom DPH? Toto pozitívum predstavuje hlavne pre spoločnosti, ktoré predávajú tovary alebo služby s vyššou sadzbou DPH a predávajú ich s nižšou sadzbou. V porovnaní so Slovenskou republikou je oproti Českej republike registrácia dobrovoľného platcu DPH administratívne jednoduchšia. Ďalšou z výhod je aj, že zákon nevyžaduje úhradu daňovej zábezpeky.

Ďalšími veľkými výhodami českej s.r.o. v porovnaní so slovenskou legislatívou je minimálny vklad vo výške 1 Kč. Nie je potrebné taktiež vydať súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu či absencia jazykovej bariéry.

Podnikanie v Maďarsku

Ak sa rozhodnete založiť spoločnosť v maďarsku jednou z veľkých výhod je výhodná daňová sadzba. Maďarsko je známe najmä tým, že zamedzilo dvojité zdanenie, a aj jednou z najnižších daní z príjmu právnických osôb. Sadzba dane predstavuje v Maďarsku sumu vo výške 10 % do obratu 500 000 000 HUF čo predstavuje približne 1 600 000,- €. Ak firma presiahne obrat 500 000 000 HUF je zákonom stanovená sadzba dane 19 %. Po presiahnutí daného obratu 500 000 000 HUF sa príjem zdaní sadzbou 10 % a zvyšná suma sa zdaní sadzbou 19 %.

Ďalším pozitívom je aj jednoduchý proces registrácie pre DPH. Ak sa rozhodnete založiť spoločnosť, tak už pri založení spoločnosti máte právo požiadať o pridelenie IČ DPH, ktoré Vám bude pridelené za pár dní, spolu s registráciou spoločnosti. V týchto prípadoch odpadne byrokracia a máte viac času sa venovať konkrétnej činnosti podnikania. Negatívom oproti Slovenskej republike je vysoká sadzba dane DPH, ktorá je vo výške až 27 %.

A čo tak začať podnikať v Rakúsku?

Rozmýšľali ste nad tým, že začnete podnikať v Rakúsku a chceli by ste sa viac dozvedieť o prípadných právach a povinnostiach alebo pozitívach a negatívach, tak v tomto prípade čítajte ďalej. Začneme negatívom, ktorým je existencia daňových licencií. Rakúsko má stanovenú daňovú licenciu vo výške 500 eur na daň z príjmu právnických osôb za prvých 5 rokov. Ak budete podnikať ďalších 5 rokov, daňová licencia je stanovená vo výške 1 000 eur a keď presiahnete dobu podnikania 10 rokov zákon stanovuje výšku 1 750 eur. Ak sa rozhodnete kúpiť právnickú osobu, ktorá už vykonávala podnikateľskú činnosť, tak na nadobúdateľa prechádza minimálna zaplatená daň z príjmu. Ak to porovnáme so Slovenskou republikou, tak daňovú licenciu je možné si uplatniť bez časového obmedzenia a taktiež v Rakúsku si nie je možné tzv. kúpiť daňovú stratu. Pre vysvetlenie, to znamená, že nadobúdateľ si nemôže uplatniť daňovú stratu, ktoré spoločnosti vznikli skôr, ako keď spoločník nadobudol obchodný podiel v spoločnosti.

Daň z príjmu právnickej osoby legislatíva v Rakúsku ustanovuje vo výške 25 %. Zákonodarca ustanovil v Rakúsku v rámci tzv. skupinového zdanenia, že dcérske spoločnosti môžu znížiť daňovú povinnosť materskej spoločnosti. V praxi to znamená, že strata jednej spoločnosti môže byť započítaná so ziskom druhej spoločnosti.

V prípade režimu DPH platí v Rakúsku základná 20% sadzba dane a znížená čo predstavuje 10 % sadzbu dane. V prípade obratu do výšku 30 000 eur môže právnická osoba platiť DPH dobrovoľne, ale v prípade, ak obrať prekročí v 10 mesiaci, bude spätne fakturovaná čiastka vymeraná z DPH.