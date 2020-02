Aké zmeny a novinky čakajú podnikateľov v roku 2020

Ani v tomto roku legislatívna neostane nezmenená, tak sme si pre Vás pripravili Top 10 dôležitých noviniek a zmien, ktoré by ste mali vedieť.

. Zmeny sa budú týkať podnikateľov, firiem ale aj fyzických osôb so živnosťou. Rok 2020 priniesol viaceré pozitívne zmeny, no niektoré Vás bohužiaľ nepotešia. Ak Vás tento článok zaujal poďte a čítajte ďalej a dozviete sa viac.

1. Daň z príjmov sa zníži firmám aj SZČO

Nový rok prinesie pre podnikateľov nižšie daňové zaťaženie. Hovoríme o firmách a SZČO, ktorých ročný obrat nepresiahne 100 000 eur. Po novom legislatíva uvádza pre tieto osoby daň z príjmu vo výške 15 %. Táto zmena začali platiť od 1. 1. 2020 čiže túto zmenu pocítia podnikatelia až po podaní daňového priznania v roku 2021.

2. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy daňovníka

Ďalšou významnou zmenou je zníženie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Legislatíva uvádza túto sumu vo výške 4.414,20 € , ale ďalšou podmienkou je aby základ dane bol rovný alebo rovnajúci sa sume vo výške 19.506,56 €. Ak Váš základ dane prekročí túto sumu, táto suma sa bude alikvótne znižovať ako to bolo doteraz.

3. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy na manžela/manželku

Okrem zvýšenia nezdaniteľnej časti na daňovníka, ktorú sme vyššie spomínali, sa zvýšila aj nezdaniteľná suma na manžela alebo manželku, ktorý v danom zdaňovacom období nemal príjem. Túto sumu si môže daňovník uplatniť vo výške 4.035,84 €, ale iba za ďalšej podmienky, ak jeho základ dane nepresiahol sumu vo výške 37.163,36 €.

4. Zvýšenie daňového bonusu

Všetci rodičia, ktorí si uplatnili daňový bonus pri dani z príjmu na dieťa budú mať tento rok radosť o dôvod naviac. Daňový bonus zákonodarca opäť zvýšil a to v celkovej výške 272,64 €, v prípade ak si uplatňujete daňový bonus na dieťa, ktoré je vo veku do 6 rokov, Vás potešíme ešte viac. Pre takéto prípady je výška daňového bonusu stanovená v sume 545,28 €.

5. Zvýšia sa peňažné prostriedky do druhého piliera

V roku 2020 prichádza aj v tomto smere k zmene. Celkový pomer peňazí, ktoré idú zo sociálnych dôvodov na dôchodok sa zvýšia o 0,25 percentuálneho bodu. Zatiaľ čo sa v roku 2019 delili peňažné prostriedky medzi prvým a druhým pilierom v pomere 13,25 % do prvého piliera a 4,75 % do druhého piliera, v tomto roku nastane zmena v pomere 13 ku 5.

6. Zvýšia sa finančné prostriedky aj dôchodcom

Zákonodarca tento rok myslel aj na penzistov, ktorý ešte pracujú a privyrábajú si na dôchodok. Spôsobil to nárast už vyššie spomínaného nezdaniteľného minima. V tomto prípade sú penzisti oslobodení od dane z príjmu vo výške polovice nezdaniteľnej časti základu dane, v budúcom roku si tak prilepšia dôchodcovia, ktorí zarobia vo výške 2.207,10 €.

7. Zvýšenie hranice odvodovej úľavy

Ľudia, ktorí boli evidovaný na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaní, zákonodarca im umožnil po dodržaní hraničnej výšky príjmu získať odvodovú úľavu. Predstavuje to pozitívum pre zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. V roku 2019 zákonodarca ustanovil hraničnú výšku v sume 639,18 € v roku 2020 to bude vo výške 678,71 €. Táto zmena sa dotkne väčšieho množstva ľudí čim to môžeme brať ako pozitívnu zmenu.

8. Zvýšenie minimálnej mzdy

Tento rok sa hranica minimálnej mzdy opäť posúva. Pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú malý počet zamestnancov, to predstavuje privysokú záťaž, ale pre zamestnancov, nemajú dostatočné vzdelanie to bude určite predstavovať príjemný bonus. V tomto roku 2020 vzrastie táto suma na 580 eur, po odpočítaní dane a odvodov to bude 476,74 eur, čiže ak to porovnáme s minulým rokom zamestnanci si prilepšia o 46,39 eur.

9. Zmeny týkajúce sa DPH

Tento rok neprišiel so zmenami iba v oblasti priamych daní konkrétne dani z príjmov, ale aj v oblasti dani nepriamych a tou je DPH. Na vybrané potraviny bude platiť znížená sadzba DPH a to len 10 % na noviny, časopisy a niektoré zdravé potraviny. V neposlednom rade sa zjednodušuje obchodovanie s tovarom v rámci tzv. call-of stock úpravy.

10. Zvýšenie doby dovolenky pre zamestnancov

Výmera dovolenky na 5 týždňov sa zvyšuje nielen pre zamestnancov, ktorí dovŕšili v danom roku vek 33 rokov, ale aj pre zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa. Taktiež širší okruh či už pedagogických, výskumných a vývojových zamestnancov sa dočká výmery dovolenky na 8 týždňov.