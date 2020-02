Ako si zriadiť ekologické sídlo firmy alebo kancelárie

Rozhodli ste sa mať ekologickejšie sídlo firmy? Rozhodli sme sa Vám ponúknuť zopár tipov, ako napríklad priniesť do Vašej kancelárie viac svetla.

Rozhodli ste sa mať ekologickejšie sídlo firmy? Rozhodli sme sa Vám ponúknuť zopár tipov, ako napríklad priniesť do Vašej kancelárie viac svetla alebo ako zabezpečiť bezpapierové schôdzky, ktoré pomôžu našej prírode a samozrejme Vám ušetria peniaze.

Dnes pri zakladaní firiem, sa spoločnosti čoraz viac zaujímajú aj o ekologické udržanie kancelárií. Ak medzi takýchto podnikateľov patríte aj vy, tak sme sa Vám rozhodli priniesť zopár rád, pomocou ktorých bude Vaša kancelária alebo sídlo firmy šetrnejšie k prírode.

Šetrite elektrickú energiu

Ak sa Váš pracovný deň končí a vy odchádzate z kancelárie vypnite všetky počítače, tlačiarne a ďalšie zariadenia, ktoré nemusia byť zapnuté. Ak prídete na druhý deň do práce a viete, že dané zariadenie už nebudete potrebovať, tak ho nechajte vypnuté. Ďalšou z rád, je skontrolovať všetky počítače a ďalšie zariadenia či majú nastavené energeticky najúčinnejšie nastavenia ako napríklad, po 15 minútach nečinnosti monitora sa monitor automaticky vypne. Ak odchádzate na obed alebo za obchodným partnerom snažte sa stále pred odchodom zhasiť všetky svetlá. Pri projektovaní Vašej kancelárie odporúčame zriadiť kanceláriu, aby získavala čo najviac prirodzeného svetla. Taktiež namiesto klasických žiaroviek odporúčame požívať kompaktné žiarovky.

Naučte sa správať k našej prírode ekologickejšie

Použiť, recyklovať, to neznamená iba hádzať papier do modrého kontajnera. Aj keď to robíte, nie je dôvod, k tomu aby ste s tým prestali. Skúste sa zamyslieť nad všetkým čo používate ako to môžete robiť lepšie. Ako napríklad sa dajú vyhodené papiere použiť ešte raz z druhej strany. Rozhodne nekupujte veci, ktoré nepotrebujete. V prípade, ak urobíte nákup, tak si prineste aj vlastné tašky.

Buďte šetrný k životnému prostrediu a používajte dostatočne rozumne kancelárske produkty

Ak sa rozhodnete byť šetrný k životnému prostrediu, priemerne to stojí len o 5% viac, čo predstavuje nízku cenu za zníženie odpadu a znečistenia. Stačí začať postupne, ako napríklad 100% recyklovaný papier, atramentové kazety, netoxické zvýrazňovače a iné.

Nakupujte netoxické čistiace prostriedky

Ak Vám upratovaciu službu poskytuje iná spoločnosť alebo vy máte založenú upratovaciu spoločnosť, tak Vám ju odporúčame povzbudiť k používaniu ekologických čistiacich prostriedkov. V prípade, ak táto spoločnosť nevyhovie Vašim požiadavkám, na trhu určite existujú mnoho spoločností, ktoré využívajú takéto čistiace prostriedky. Týmto úkonom budete šetrní k prírode a možno ušetríte aj nemalé peniaze.

Uprednostňujte prácu z domu

Ak máte vo Vašej firme pracovníkov, ktorí rovnako efektívne dokážu prácu vykonávať aj v pohodlí domova, podporte ich v tom. Keďže títo pracovníci väčšinou budú potrebovať jazdiť za prácou a tým opäť ušetrite životné prostredie. Pracovníkom to zníži čas na prácu a tým sa zníži znečistenie vzduchu. Ak máte vo firme pracovníkov, ktorí musia chodiť do práce pravidelne, motivujte ich buď zriadením spolujazdy, alebo využite verejnú dopravu.

Ak si práca, ktorú vykonávajú Vaši zamestnanci nevyžaduje dress code, no vy na tom trváte, povoľte im aspoň počas letných horúcich dní využitie iného oblečenia a tým môžete znížiť výdavky na klimatizáciu.

Orientujte sa na bezpapierovú kanceláriu

Možno sa Vám zdá kancelária bez papiera ako nereálna možnosť, no môžete sa o to aspoň trochu pokúsiť. Snažte sa pred vytlačením riadne skontrolovať dokumenty pred chybami a tým ušetrite papier. Odporúčame Vám v kancelárii používať iba také papierové výrobky, ktoré sú 100% recyklované. V prípade, ak tlačíte dokumenty v tlačiarni, požiadajte svoju tlačiareň o papier s certifikátom, že sa jedná o ekologický materiál.

Fair trade a ekológia vo firme

Odporúčame Vám kúpiť si z Fair trade čaj alebo kávu. V prípade, ak Vaši zamestnanci obľubujú teplé nápoje, odporúčame Vás vyzvať ich, aby si doniesli vlastný hrnček. Dokonca niektoré kaviarne ponúkajú takú možnosť, že ak si prinesiete vlastný hrnček, poskytnú Vám zľavu a tým ušetríte aj životné prostredie.