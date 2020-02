10 najdôležitejších podnikateľských noviniek a zmien v roku 2020

V začiatkoch každého nového roka vstupujú do platnosti mnohé zmeny , ktoré neobídu firmy, podnikateľov ani živnostníkov.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete ,na čo sa máte pripraviť.

1. Nižšie dane pre firmy aj SZČO

Nový rok prináša zníženie daňového zaťaženia pre podnikateľov aj SZČO. Ak ste podnikateľ alebo SZČO a váš ročný obrat nedosahuje sumu 100,000EUR platia po novom daň z príjmu iba vo výške 15%. Túto úsporu na daniach pocítia platitelia až v roku 2021, pretože prvé zdaňovacie obdobie ktorého sa toto nové zdaňovanie týka je od 1.1.2020. Firmy ktoré zakladajú spoločnosti sa môžu tešiť na zvýšení záujem o ich služby.

2. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy daňovníka

Zmeny sa dotknú aj nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka , ktoré sa zvyšujú až na 4,414,20EUR v prípadoch dane , ktorá sa rovná alebo je nižšia ako 19,506,56EUR. Ak základná daň prekročí túto hranicu bude sa nezdaniteľná suma znižovať rovnakým spôsobom ako doteraz.

3. Zvýšenie nezdaniteľnej sumy na manžela/manželku

Ak váš manžel alebo manželka nemá príjem a chcete si na ňu uplatniť nezdaniteľnú sumu, čakajte taktiež zmeny. Po novom si takto viete uplatniť základnú sumu 4,035,84EUR, za predpokladu , že ste ako daňovník dosiahol základ dane do 37,163,36 EUR.

4. Zvýšenie daňového bonusu

Daňový bonus pri dani z príjmu na dieťa sa zvyšuje , čo určite poteší mnohých rodičov. Od nového roku je jeho výška v sume 272,64EUR ,no v prípadoch kedy sa tento bonus uplatňuje na dieťa do 6 rokov sa tento daňový bonus zdvojnásobuje , po novom je v sume až 545,28EUR

5. Viac peňazí do druhého piliera

V dôsledku zmeny prerozdeľovania peňažných prostriedkov, plynúcich zo sociálnych odvodov na dôchodky prinesie rok 2020 zmenu o 0,25 percentuálneho bodu. Prináša to zmenu pomeru prerozdelenia medzi prvý a druhý pilier z 13,25:4,75 na tohtoročných 13:5

6. Viac zarobia aj dôchodcovia

Prilepšia si aj penzisti , ktorí si popri dôchodku privyrábajú a to v dôsledku už spomenutého nárastu nezdaniteľného minima. V ich prípade je od dane z príjmu oslobodená časť príjmu do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. V roku 2020 si teda možu prilepšiť aj dôchodcovia zarábajúci aj 2,207,10EUR

7. Zvýšenie hranice odvodovej úľavy

Dlhodobo nezamestnané osoby , môžu za podmienky že neprekročia hraničnú výšku svojho príjmu nadobudnúť odvodovú úľavu z je teda viac devíza pre ich zamestnávateľa ale aj pre nich samotných. V roku 2020 sa hraničná výška príjmu zvýši zo 639,18 EUR na 678,71 EUR , čo prináša možnosť uplatniť si túto úľavu viacerým ľuďom.

8. Zvýšenie minimálnej mzdy

Každý rok sa opakujúce zvyšovanie minimálnej mzdy je realitou aj tento rok. Tejto skutočnosti sa najviac tešia zamestnanci zarábajúci minimálnu mzdu , zatiaľ čo najviac negatívne ovplyvnení touto novinkou sú podnikatelia , ktorí zamestnávajú malé množstvo zamestnancov . Minimálna mzda sa teda od nového roku zvyšuje na 580EUR , čo po odrátaní daní a odvodov činí 476,74EUR čo je nárast oproti minulému roku o 46,39 EUR

9. Zmeny týkajúce sa DPH

Novinky v daniach sa ale netýkajú iba daní z príjmov alebo priamych daní , naopak veľmi významne zasiahnu aj do oblasti nepriamych daní, konkrétne do DPH. Dôsledkom zavedenia tzv. call-offstocku- nových podmienok medzi členskými štátmi bude obchodovanie s tovarom značne jednoduchšie , popritom vstupuje do platnosti znížená sadzba DPH- noviny , periodiká, niektoré časopisy a zdravé potraviny sa po novom zdaňujú iba 10% .

10. Dlhšia dovolenka pre viac zamestnancov

Konečnou spomínanou zmenou je nové vymeranie dovolenky na 5 týždňov pre väčší počet zamestnancov. Popri zamestnancoch nad 33 rokov , ktorým bola dlhšia dovolenka priznaná aj doteraz , sa jej dočkajú aj osoby, ktoré sa starajú o dieťa. 8 týždňová dovolenka sa zas rozšíri na väčší počet pedagogických,vývojových a výskumných zamestnancov.