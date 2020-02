Poplatky a náklady spojené so založením s.r.o

Nasledujúci článok sa bude venovať nákladom a poplatkom, ktoré budete musieť uhradiť v prípade , ak si chcete založiť s.r.o.

Ukážeme vám na ilustračnom príklade konkrétne ceny, ktoré budete musieť pri jednotlivých fázach procesu uhrádzať.

Poplatky a náklady pri konkrétnych cenách:

Poplatok za živnosť pre predmet podnikania:

Aby mohla vaša spoločnosť začať podnikať , musíte mať zapísaný aspoň jeden predmet podnikania. Ide o živnosť a poplatok sa uhrádza pri vybavení osobne. Poplatky sa líšia od druhu živnosti .V prípade voľnej živnosti je poplatok 5EUR za kus a v prípade viazanej alebo remeselnej živnosti je poplatok 15 EUR za kus. Cena však závisí aj od počtu zvolených živností. Keď už ste sa rozhodli , ktorú živnosť si vyberiete, ďalším krokom bude najdrahšia položka potrebná na založenie s.r.o

Súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra (OR):

Cena za zápis budúcej spoločnosti do Obchodného registra je fixná a pri klasickom podaní je ustálená na sume 300 EUR

Tento poplatok je veľmi osobitný a odvíja sa od viacerých faktorov ako je výber právnickej kancelárie , náročnosť , región v ktorom chcete podnikať. Náklady spojené so zapracovaním všetkých dokladov vrátane spoločenskej zmluvy, návrhu na zápis do obchodného registra a mnoho ďalších sa môžu vyšplhať až do výšky 1000EUR. Overenei podpisu vás výjde do 10 EUR.

Poplatok za sídlo spoločnosti:

V prípade ak si za sídlo svojej firmy zvolíte svoju domácu adresu neuhrádzate žiaden poplatok. V tom prípade sa však musíte pripraviť na veľké množstvo korešpondencie, ktorá bude na vašu adresu dochádzať. Ak si za svoje sídlo zvolíte kancelárske priestory, mesačné náklady v menšom meste sa vyšplhajú do výšky 150 EUR mesačne s energiami. Vo väčších mestách sú kancelárske priestory podstatne drahšie. Najlepšou a menej využívanou možnosťou je zriadenie virtuálneho sídla , kde sa mesačné náklady pohybujú v rozmedzí od 20 do 30 EUR.

Výdavky spojené s vedením účtu v banke:

Podnikatelia nie sú povinní mať v banke založený účet na podnikateľské účely ale z hľadiska prehľadnosti vedenia účtovníctva a financovania podnikania je takýto účet najlepším možným riešením. Ceny za vedenie účtu sa líšia v závislosti od konkrétnej banky ale zväčša nepresahujú sumu 10 EUR. Podnikateľský účet je možné zriadiť až po zápise spoločnosti.

Výdavky spojené s vyrovnaním dlhov:

Ďalším druhom nákladov sú náklady spojené s vyrovnaním prípadných podlžností týkajúcich sa najmä nedoplatkov na daniach alebo sociálnom poistení. Je dobré si overiť, či sa vaša nová ready made sro sa nenachádza v registri ako dlžník. Prípadné podlžnosti musia byť vyplatené, pretože tieto informácie bude overovať súd pri vašom konaní.